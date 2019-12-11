Трамп заявил, что подпишет военный бюджет на 2020 год, как только его одобрит Конгресс

"Вот это да! Все наши приоритеты представлены в финальной версии законопроекта об оборонном бюджете <...> Конгресс, не медлите с этим больше! Я подпишу этот исторический законопроект... немедленно!" - написал Трамп.

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год (начался 1 октября), как только он будет одобрен Конгрессом. Об этом глава Белого дома написал в среду в своем Twitter .

Военный бюджет в размере $738 млрд, что на 3,1% больше, чем годом ранее, был согласован республиканцами и демократами в понедельник. Сенат, контролируемый однопартийцами Трампа, и Палата представителей, где большинство мест принадлежит оппонентам главы Белого дома - демократам, - одобрили свои варианты военного бюджета страны еще летом. Но по некоторым пунктам они не совпадали. Законодателям пришлось сформировать согласительную комиссию из представителей двух партий, результатом работы которой стал согласованный законопроект на 3488 страницах. Ожидается, что в среду голосование по нему проведет нижняя палата Конгресса, затем до 20 декабря его должны одобрить сенаторы, после чего он ляжет на стол президента.

В соответствии с проектом закона, на базовые нужды Пентагона предполагается выделить $635 млрд, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах - $71,5 млрд. Еще $31,5 млрд - это средства на поддержание в боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные затраты.

Помимо прочего, в законопроект включен ряд пунктов, касающихся противодействия Вашингтона "различным угрозам", к которым законодатели причислили Россию и КНР. Парламентарии также в очередной раз продлили эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, запретили правительству США признавать воссоединение Крыма с РФ. Кроме того, законодатели обязали администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".

На военную помощь Украине, предусматривающую в том числе поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить $300 млн, что на $50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.