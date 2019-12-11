Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО и сближением ее с Россией

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение ее с Россией вопросом, который сильнее всего беспокоит его в связи с ситуацией в регионе. Об этом он заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

"Основной, на мой взгляд, способ противостояния России в соответствии с нашей национальной оборонной стратегией - это действия через НАТО, наших союзников", - сказал он. "В том, что касается Сирии и Турции, меня больше всего беспокоит связь Турции с Россией. Беспокоит то, что Турция уходит из орбиты НАТО", - подчеркнул Эспер.

"Наша задача - понять, как нам вернуть их назад, сблизить с НАТО, потому что я считаю, что они являются ключевым партнером и были им на протяжении 70 лет", - добавил министр.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 стоимостью $2,5 млрд. Против покупки Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля Белый дом заявил, что решение Турции приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе выпуска американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. США также угрожали ввести против Турции ограничительные меры.