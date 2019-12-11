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Комитет Сената США одобрил санкции против России за помощь Сирии

При этом в законопроекте отмечается, что американский лидер может "в каждом конкретном случае" отказаться от введения санкций
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© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса в среду утвердил законопроект, предполагающий введение ограничений против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства. Об этом сообщил старший демократ комитета Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) на своей странице в Twitter.

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Теперь документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

Инициатива требует от Госдепартамента на основе консультаций с директором Национальной разведки и министром обороны США представить законодателям список российских физических и юридических лица, которые, по версии автором документа, "умышленно экспортирует, передают или иным образом оказывают Сирии значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку, которая существенно повышает способность правительства Сирии приобретать вооружения, а также получать связанную с ними информацию". Находящиеся в перечне лица подлежат включению в американские черные списки.

При этом в законопроекте отмечается, что американский лидер может "в каждом конкретном случае" отказаться от введения санкций, если это "отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами, а также запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Законодатели также обязали Госдепартамент предоставлять каждые 15 дней после вступления закона в силу отчет о влиянии России на Сирию. "Политическое и военное влияние России и Ирана в Сирии представляет угрозу интересам национальной безопасности Соединенных Штатов <...> Россия и Иран продолжают использовать вакуум в сфере безопасности в Сирии и продолжают создавать угрозу жизненно важным интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - утверждается в инициативе.

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