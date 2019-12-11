В Пентагоне заявили, что США не имеют планов добычи и продажи сирийской нефти

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Американская администрация не имеет на данном этапе планов добычи и продажи нефти с месторождений в Сирии, которые находятся под контролем военнослужащих США. С таким заявлением выступил в среду министр обороны США Марк Эспер.

"Я концентрирую внимание на военной задаче, заключающейся в том, чтобы не допустить получения террористической группировкой "Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) доступа к нефти", - сказал глава американского военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

"Все, что я могу вам сказать [на данную тему], заключается в следующем: мне не известно ни о каких планах [подобного рода] в настоящее время", - заверил Эспер, отвечая на просьбу одного из законодателей уточнить, собирается ли правительство США приступить к продаже сирийской нефти.