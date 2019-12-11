В ДНР заявили, что Украина не следует плану-графику по разведению в Петровском

ДОНЕЦК, 11 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона завершила не все мероприятия на участке разведения сил в районе Петровского, которые предусмотрены планом-графиком. Об этом в среду сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

"Украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства и не осуществила в полной мере предусмотренные планом-графиком мероприятия по устранению нарушений на ранее разведенном участке в согласованный контактной группой срок, что является нарушением пункта 4 рамочного решения", - отметило представительство.

Ведомство добавило, что, согласно отчетам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, 9 и 10 декабря украинская сторона продолжала вести работы, которые по плану должна была закончить еще 4 декабря. В частности, четыре траншеи на участке засыпаны только частично, в районе разведения до сих пор фиксируются более 400 противотанковых мин Вооруженных сил Украины.

"Таким образом, становится очевидным, что заявления в СМИ официальных представителей, как и уведомление МИД Украины, направленное Миссии ОБСЕ, о завершении всех мероприятий на участке являются очередной фальсификацией", - говорится в сообщении.

Донецкая народная республика и Украина приступили к отводу сил и средств в районе Петровского 9 ноября. С 13 по 19 ноября на участке разведения сил в районе Петровского саперы МЧС ДНР проводили противоминные мероприятия. Народная милиция ДНР 22 ноября приступила к демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в окрестностях Петровского. 5 декабря ДНР уведомила СММ ОБСЕ о том, что она завершила комплекс мероприятий на участке разведения сил в районе Петровского, включая отвод войск, разминирование и демонтаж фортификационных сооружений.