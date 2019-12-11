В Турции заявили, что не изменят планов по С-400 даже в случае введения санкций

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Турция не откажется от российских зенитных ракетных систем С-400, даже если США введут санкции. Об этом заявил в среду официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Документ [о санкциях] после Конгресса попадет к президенту США Дональду Трампу. Мы знаем, что он положительно настроен по отношению к нам. Но [введение ограничений] не окажет какого-либо влияния на наш процесс [развертывания] С-400", - приводит слова Калына телеканал NTV.

Он также напомнил, что системы будут находиться под полным контролем турецких военных.

Ранее в Конгрессе согласовали на 2020 финансовый год военный бюджет, в котором демократы и республиканцы выразили мнение, что на приобретение Анкарой С-400 распространяются положения закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", а это предусматривает введение президентом санкций. В связи с этим законодатели разрешили Пентагону "затратить до $30 млн на хранение шести турецких F-35, которые ранее использовались для обучения пилотов Турции" на американской авиабазе до того, как Анкара была исключена из этой программы из-за покупки С-400.