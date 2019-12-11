Комитет Сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ "спонсором терроризма"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.

Инициатива "обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма", а также следует ли объявить иностранными террористическими организациями вооруженные формирования на востоке Украины, которых, как утверждают авторы документа, поддерживает РФ. После голосования в комитете законопроект будет рассматриваться Сенатом полного состава.

Решение на этот счет руководитель Госдепартамента должен представить законодателям не позднее чем через 90 дней после даты возможного принятия законопроекта.

В составляемый внешнеполитическим ведомством США список стран - спонсоров терроризма входят на данный момент Иран, КНДР, Сирия и Судан. Внесение страны в этот перечень означает, что другие государства или иностранцы могут попасть под американские санкции в случае заключения с ней торговых сделок.

Обвинения в адрес России

С самого начала конфликта в Донбассе, возникшего в результате государственного переворота на Украине зимой 2014 года, российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к происходящему в соседней стране. Все утверждения официального Киева о "вмешательстве России" в конфликт в Донбассе и наличии там якобы российских войск Москва называла "пропагандистской фальшивкой".