Замгенсека ООН посетит Украину 12-13 декабря

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. Замгенсека ООН Розмари ДиКарло проведет переговоры с представителями Украины 12-13 декабря в Киеве. Об этом заявил в среду заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари ДиКарло посетит Украину 12-13 декабря, - сказал он. - В Киеве ДиКарло проведет переговоры с представителями украинских властей, агентств ООН и гражданского сообщества, в том числе внутренне перемещенных лиц".

Ранее в ООН приветствовали итоги состоявшихся в Париже переговоров лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция).