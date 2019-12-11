Киев подготовит изменения в минские соглашения к следующей встрече "нормандской четверки"

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Украина подготовит предложения по изменению минских соглашений до следующей встречи в "нормандском формате", которая запланирована на март 2020 года. Об этом в среду заявил представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников.

"Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы <...> Те домашние задания, о которых договорили стороны, можно сделать до марта", - сказал он в эфире украинского телеканала "Общественное ТВ".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет другое видение последовательности выполнения пунктов минских соглашений, в частности, в вопросе возвращения Украине контроля над границей и проведения местных выборов.

Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции, первый за три года, прошел 9 декабря в Париже. Участники саммита приняли коммюнике по итогам встречи, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в "нормандском формате" уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.