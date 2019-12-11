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В Бундесвере появится институт военных раввинов

В задачи военных войдет обеспечение религиозных служб

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Военные раввины впервые появятся в Вооруженных силах ФРГ (Бундесвер), в их задачи будет входить обеспечение религиозных служб, прежде всего для евреев, служащих в армии. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении германского правительства.

Власти ФРГ и Центральный совет евреев в Германии (ЦСЕГ) достигли договоренности о заключении соответствующего государственного соглашения, которое будет подписано 20 декабря.

Ранее в Минобороны проинформировали, что "спустя примерно 100 лет в вооруженных силах снова будут нести службу военные раввины". Президент ЦСЕГ Йозеф Шустер со своей стороны заявлял, что "набор военных раввинов является признаком укрепления доверия еврейской общины к Бундесверу как части демократического общества. В настоящее время в Бундесвере насчитывается около 250-300 военных-евреев.

В планах оборонного ведомства - улучшить ситуацию с обеспечением религиозных служб и для военнослужащих-мусульман. Однако пока по причине отсутствия центрального института для исламских учреждений и течений в Германии по причинам правового характера невозможно заключить похожий государственный договор. Тем не менее, исламских духовных лиц власти рассчитывают привлекать за счет соглашений иного, частного характера.

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Германия
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