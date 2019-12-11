Нетаньяху пообещал победить на возможных повторных выборах в марте

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху пообещал в среду победить на возможных повторных выборах в марте.

"Они [центристский блок "Кахоль-Лаван"] хотят утаить тот факт, что именно они делали все возможное, чтобы не допустить создания широкого правительства национального единства (по итогам выборов 17 сентября - прим. ТАСС), которое осуществило бы аннексию Иорданской долины и распространило бы израильский суверенитет на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан", - сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном им в Twitter.

"Единственное, что теперь нам остается, - это одержать победу [на предстоящих выборах], убедительную победу, и именно это мы и сделаем", - продолжил премьер, обращаясь к своим сторонникам в партии "Ликуд".

У депутатов Кнессета 22-го созыва на настоящий момент остается около двух часов до завершения отведенного им законом срока в 21 день, в течение которых они могут попросить президента Реувена Ривлина предоставить третью попытку по формированию кабинета одному из парламентариев. Просьба должна быть подтверждена подписями 61 из 120 депутатов, и, если она не поступит к президенту до завершения срока в полночь (01:00 мск четверга), Кнессет будет автоматически распущен. По итогам выборов 17 сентября Нетаньяху и бывший глава Генштаба, лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц по очереди не смогли сформировать правительственную коалицию за отведенные каждому из них 28 дней.

В настоящий момент в парламенте проходит обсуждение в первом чтении законопроекта о самороспуске палаты. Он был выдвинут в понедельник представителями партий "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" и определяет дату выборов как 2 марта 2020 года. В случае если парламент будет распущен автоматически, выборы пройдут 17 марта. При этом, по информации радиостанции "Кан", если парламентариям удастся до полуночи утвердить законопроект о самороспуске в первом чтении, им будет позволено продолжить заседание для утверждения документа во втором и третьем, окончательном чтениях, уже после истечения срока полномочий палаты в полночь.

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил 18 ноября, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. На следующий день израильский премьер одобрил законопроект, который после утверждения парламентом распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Нетаньяху возглавляет переходное правительство еврейского государства после первых в 2019 году выборов, которые состоялись 9 апреля, и продолжит руководить кабинетом до момента формирования новой правительственной коалиции.