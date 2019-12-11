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Al Jazeera: парламент Ирака отложил голосование по новому закону о выборах

Комитет по законодательству не представил законопроект в полном объеме, сообщили представители политического альянса "Фатх"

КАИР, 11 декабря. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака отложил в среду на неопределенное время принятие нового закона о выборах. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Депутаты были настроены на утверждение законопроекта, который открывает путь к проведению досрочных парламентских выборов в Ираке, чего добиваются уже два месяца протестующие. Однако, как заявили представители политического альянса "Фатх", "комитет по законодательству не представил законопроект в полном объеме" и в результате голосование не состоялось. Кроме того, как передает издание Baghdad al-Youm, политические фракции в парламенте не могут прийти к консенсусу по отдельным статьям закона об избирательных округах в провинциях.

По словам депутата Сабаха ас-Саади, входящего в блок "Саирун" шиитского лидера Муктады ас-Садра, законодатели несколько часов прождали начала заседания по утверждению законопроекта, но оно так и не состоялось. "Политические силы продолжают отворачиваться от иракского народа и игнорировать требования протестующих, - отметил он. - Партиям стоит знать: промедление приведет в итоге к тому, что законные требования народа о проведении кардинальных реформ не будут реализованы".

Тем временем на площади Тахрир в центре Багдада продолжается многотысячный митинг, участники которого добиваются скорейшего избрания нового правительства, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Однако, как ранее заявляли законодатели, проведение выборов на основе прежнего закона невозможно, а принятие нового затягивается уже не первый год. Через три дня истекает срок, отведенный по конституции для выдвижения фракциями кандидата на пост главы кабинета вместо ушедшего в отставку 30 ноября Аделя Абдель Махди, но претендента на эту должность до сих пор нет. В соответствии с основным законом парламент нельзя распустить до тех пор, пока не будет избран новый премьер-министр.

В Ираке с начала октября не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются стычками, погромами и насилием. Число погибших за два месяца приближается уже к 500, около 20 тысяч человек пострадали.

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