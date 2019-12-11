Кнессет утвердил в первом чтении закон о самороспуске и выборах 2 марта

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 декабря. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) утвердил в среду в первом чтении законопроект о самороспуске и проведении повторных парламентских выборов 2 марта 2020 года. Трансляцию заседания вел официальный телеканал израильского парламента.

Законопроект поддержал 91 депутат, высказавшихся против и воздержавшихся не было.

Как отмечает государственное радио Kan, теперь парламентарии могут продолжить обсуждать законопроект о самороспуске уже после истечения в полночь (01:00 мск четверга) срока в 21 день, который был отведен всему парламенту на последнюю попытку сформировать кабинет министров по итогам выборов 17 сентября.

Тем не менее у депутатов остается еще около часа на то, чтобы собрать подписи в поддержку одного из кандидатов и дать ему дополнительные 14 дней на коалиционные переговоры. До этого создать правительство по очереди пытались премьер-министр и глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и лидер блока центристов "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, каждому из которых было отведено на это по 28 дней.

По информации Kan, в настоящий момент специальная парламентская комиссия готовит законопроект о самороспуске палаты к рассмотрению во втором и третьем чтениях. Как пояснил в письме парламентариям юридический советник Кнессета, документу "необходимо пройти стандартные законодательные процедуры". При этом, в соответствии с действующим законом, для его утверждения "должно быть большинство в 61 голос (из 120 депутатов - прим. ТАСС) только на третьем чтении", цитирует разъяснения юрсоветника пресс-служба парламента.

Если Кнессет будет распущен, Израиль в марте пойдет на третьи за 11 месяцев и уже вторые повторные выборы. После первых в этом году выборов 9 апреля Нетаньяху не смог в отведенный ему срок сформировать правительство, после чего партия премьера в последние минуты провела закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и о проведении первых в истории страны перевыборов 17 сентября. Новое голосование практически не поменяло расклад сил в парламенте.