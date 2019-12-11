Участники саммита ЕС продлят санкции против РФ, обсудят бюджет, проблемы климата и Brexit

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на последнем в этом году двухдневном саммите, как ожидается, примут решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России.

В повестку дня саммита также входят два вопроса, из-за которых встреча лидеров может затянуться до глубокой ночи. Это бюджетный план сообщества на 2021-2027 годы, а также проект по достижению климатической нейтральности - нулевого уровня выбросов парниковых газов - к 2050 году.

На второй день саммита лидеры ЕС оставят тему выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit).

Нынешняя встреча глав государств и правительств пройдет без британского премьера Бориса Джонсона, который в исключительном порядке отпросился у председателя Евросовета Шарля Мишеля в виду запланированных на четверг досрочных выборов в парламент Соединенного Королевства.

Продление санкций против РФ

Как сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, лидеры стран сообщества примут политическое решение о продлении экономических санкций в отношении РФ, срок действия которых истекает 31 января.

Он напомнил, что рестрикции "привязаны к реализации минских соглашений". "Ожидается, что саммит согласует продление ограничительных мер еще на полгода", - сказал представитель ЕС.

По его словам, тема санкций будет обсуждаться в контексте состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформируют лидеров стран ЕС о ходе реализации минских соглашений. Кроме того, сообщил дипломат, будут обсуждаться нынешнее состояние отношений с Россией.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

Бюджетный план ЕС

Что касается бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы, то он будет обсуждаться "на основе предложений, представленных финским председательством по запросу Евросовета" в начале декабря, сообщил представитель Евросоюза.

Объем финансирования бюджета сообщества на ближайшие семь лет, согласно предложению финнов, должен составить €1,08 трлн. Это 1,07% суммарного ВВП стран ЕС. При этом один из главных плательщиков в бюджет Евросоюза - Германия - предлагала установить размер бюджета на уровне 1% ВВП.

Вероятность того, что лидерам не удастся согласовать бюджетный план, остается высокой. "Из-за этого вопроса саммит может затянуться до глубокой ночи. Хотя если глава Евросовета поймет, что невозможно достичь соглашения, то он отложит обсуждение темы", - сообщил корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС.

Бюджетное планирование в Евросоюзе осуществляется семилетними периодами, что определяется необходимостью предсказуемого финансирования для многолетних европейских программ и проектов. Бюджет Евросоюза состоит из прямых взносов стран-членов, поэтому его согласование и утверждение всеми государствами накладывает на них финансовые обязательства. Это защищает бюджет ЕС от рисков внезапного сокращения выплат со стороны того или иного государства, например в результате смены правительства.

Финансирование бюджета на 2021-2027 годы должно сократиться по меньшей мере на €13 млрд в год из-за выхода Великобритании из ЕС. В то же время Брюссель ищет пути увеличения финансирования ряда европейских программ. То есть в сумме взносы всех государств ЕС должны заметно вырасти, что может вызвать серьезные проблемы, когда дело дойдет до утверждения финальных цифр.

Бюджет ЕС в завершающемся семилетнем цикле 2014-2020 годов составил €1 087 млрд. Это те же цифры, которые предлагает финская сторона на следующие семь лет. Однако в нынешнем цикле данная сумма равна 1,03% суммарного ВВП ЕС за этот период.

Стратегия по климату

Как сообщил представитель Евросоюза, участники саммита также сосредоточатся "на окончательной доработке долгосрочной стратегии ЕС в области изменения климата", которая будет представлена в начале 2020 года. "Цель обсуждения - одобрить соглашение по достижению климатической нейтральности к 2050 году", - пояснил дипломат.

По его словам, ожидается, что "лидеры подчеркнут необходимость справедливого и социально сбалансированного перехода [к нулевому уровню выбросов парниковых газов], а также обсудят соответствующие инструменты и уровень финансирования".

В преддверии саммита Еврокомиссия нового состава под руководством Урсулы фон дер Ляйен представила свою приоритетную задачу - "Зеленую стратегию" по климату и энергетике, требующую инвестиций в размере €260 млрд до 2030 года. Более того, ЕК обязалась в ближайшие 100 дней представить первый "европейский закон о климате".

Также Еврокомиссия намерена в начале 2020 года представить план устойчивого инвестирования в этот проект. ЕК подчеркнула, что будет использовать все доступные международные платформы и организации для продвижения своих целей во всем мире, так как климатические изменения являются глобальным вызовом. "[Механизмы] G7, G20, международные конвенции и двусторонние отношения будут использоваться для того, чтобы убедить других активизировать свои усилия", - заявили в Еврокомиссии.

Теперь Евросовет и Европарламент должны одобрить "Зеленую стратегию" ЕС, чтобы реализация проекта была запущена.

Обсуждение Brexit на фоне выборов

Традиционно во второй день саммита лидеры 27 стран Евросоюза проведут заседание по Brexit. Однако в этот раз британский премьер-министр Борис Джонсон пропустит не только эту встречу, но и весь саммит из-за запланированных на это время досрочных выборов в парламент Соединенного Королевства.

"Да, я могу подтвердить, что премьер-министра Джонсона на саммите не будет", - сказал представитель Совета ЕС. По его словам, Джонсон в исключительном порядке "отпросился" у главы Евросовета Шарля Мишеля.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, согласованный Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.

В день начала непростых дискуссий в Брюсселе в Великобритании будут проходить выборы в парламент. Избирательные участки откроются в 10:00 мск и закроются 01:00 мск пятницы. Всю ночь будет идти подсчет голосов, а уже к утру станет окончательно ясно - появится ли у Великобритании в ближайшее время шанс решить для себя ситуацию вокруг Brexit или же британская политика останется заложницей "подвешенного парламента".