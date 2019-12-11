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Беспорядки в Чили

Комиссия парламента Чили дала ход процессу импичмента президента из-за протестов

Позднее обвинения в отношении Себастьяна Пиньеры должна рассмотреть нижняя палата парламента

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 декабря. /ТАСС/. Парламентская комиссия в среду одобрила выдвижение обвинений в отношении президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за применения силы полицией на протестах. Об этом сообщила Палата депутатов законодательного органа.

"Тремя голосами против двух комиссия, которая рассматривала предъявление конституционного обвинения главе государства, одобрила выдвинутые обвинения", - говорится в сообщении.

В четверг обвинения должна рассмотреть нижняя палата парламента. Если большинство депутатов одобрит их предъявление, дело будет передано в Сенат, который должен определить, виновен президент или нет. Если две трети сенаторов проголосуют за виновность Пиньеры, он будет отстранен от должности. Сторонникам президента принадлежит 70 из 155 мест в Палате парламента и 18 из 43 мест в Сенате.

Авторы инициативы обвиняют Пиньеру в нарушении конституции и считают его ответственным за систематическое нарушение прав человека во время антиправительственных протестов.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро.

Теги
Пиньера, СебастьянЧилиБеспорядки в Чили
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