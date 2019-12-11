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В Узбекистане начинается досрочное голосование на очередных парламентских выборах

На территории России будут открыты семь избирательных участков

ТАШКЕНТ, 12 декабря. /ТАСС/. Досрочное голосование на назначенных на 22 декабря очередных выборах в Законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана начинается в четверг на всех избирательных участках на территории республики и за ее пределами.

Как сообщил ТАСС заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Махмуд Истамов, для проведения выборов создан единый электронный список избирателей. На 9 декабря в нем было зарегистрировано более 20,5 млн человек.

Всего для проведения выборов образовано свыше 10 тыс. избирательных участков. "В настоящее время на все из них уже доставлены избирательные бюллетени и участки полностью готовы к досрочному голосованию", - сказал Истамов. По его словам, 55 избирательных участков находятся за рубежом. В частности, семь участков открыты на территории РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

В соответствии с узбекистанским избирательным кодексом досрочное голосование начинается за 10 дней и заканчивается за три дня до выборов. Продолжительность работы избирательных участков во время досрочного голосования определяют окружные избирательные комиссии.

Для участия в досрочном голосовании избирателю достаточно письменно обратиться в участковую комиссию и указать причины отсутствия в день выборов по основному месту жительства (отпуск, командировка, выезд за границу), получить избирательный бюллетень и проголосовать.

В парламентских выборах принимают участие все пять зарегистрированных в республике политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Они выдвинули своих кандидатов по всем 150 избирательным округам. За ходом выборов будут следить международные наблюдатели, в том числе от СНГ и других международных организаций. Впервые к наблюдению за выборами допущена полномасштабная миссия БДИПЧ ОБСЕ, численность которой, как ожидается, достигнет 300 человек.

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