Китай указал США на необходимость учитывать опасения КНДР по поводу ее безопасности

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. США при формировании своей политики относительно КНДР должны учитывать опасения Пхеньяна по поводу его безопасности. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая в среду на внеочередном заседании Совета Безопасности, посвященном денуклеаризации Корейского полуострова.

Он обратил внимание на то, что КНДР выполнила обязательства по приостановке ядерных испытаний. "Однако ситуация на полуострове свидетельствует о появлении новой напряженности в отношениях между КНДР и США и находится сейчас на критическом этапе", - констатировал дипломат.

"КНДР должна продвигаться по пути денуклеаризации, но ее опасениям по поводу безопасности также должно уделяться соответствующее внимание", - подчеркнул он. По мнению Чжан Цзюня, именно в "отсутствии уважения к требованиям КНДР заключается причина того, что диалог Вашингтона и Пхеньяна зашел в тупик".

В конце 2019 года истекает срок, который Пхеньян отвел Вашингтону на выработку взаимоприемлемого компромисса на переговорах.