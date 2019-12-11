Истек срок, отведенный Кнессету на формирование кабмина Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Срок, отведенный депутатам Кнессета (однопалатного парламента) Израиля на формирование правительственной коалиции по итогам выборов 17 сентября, истек, высший законодательный орган теперь официально считается распущенным. Об этом сообщила израильская государственная радиостанция Kan.

По ее информации, парламентарии еще могут принять законопроект о самороспуске палаты во втором и третьем (окончательном) чтениях, так как в первом чтении он был одобрен в среду до завершения мандата на формирование кабинета. В соответствии с этим документом, если он будет принят, выборы в стране пройдут 2 марта. В противном случае их автоматически назначат на 10 марта, но в этот день в Израиле отмечается иудейский праздник Пурим, в связи с чем голосование могут перенести на 17 марта, отмечает Kan.

После выборов 17 сентября премьер-министр и глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и лидер блока центристов "Кахоль-Лаван" Бени Ганц по очереди пытались сформировать правительство, каждому из них было отведено по 28 дней. После этого, согласно закону, президент Реувен Ривлин вручил мандат на создание кабинета спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну как представителю всех парламентариев. У палаты был 21 день на то, чтобы 120 депутатов собрали 61 подпись за кандидата в премьеры, который получил бы в этом случае 14 дней на последнюю попытку формирования правительства.

По данным Kan, в настоящий момент специальная парламентская комиссия готовит законопроект о самороспуске палаты к рассмотрению во втором и третьем чтениях. Как пояснил в письме депутатам юридический советник Кнессета, документу "необходимо пройти стандартные законодательные процедуры". При этом для его утверждения в соответствии с действующим законом "должно быть большинство в 61 голос [из 120] только на третьем чтении", приводит разъяснения советника пресс-служба парламента.

Израиль в марте пойдет уже на третьи за последние 11 месяцев и уже вторые повторные выборы. После первых в этом году выборов 9 апреля Нетаньяху не смог в отведенный ему срок сформировать правительство, после чего партия премьера в последние минуты провела закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и проведении первых в истории страны повторных выборов 17 сентября. Новое голосование практически не изменило расстановку сил в парламенте.