CNN: адвокаты готовят сотрудника спецслужб к даче показаний Сенату в рамках импичмента

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Адвокаты сотрудника спецслужб США, который доложил о своей обеспокоенности содержанием телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, готовят своего клиента к возможности дать показания верхней палате Конгресса в рамках процедуры импичмента главы государства. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на два источника.

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По их данным, адвокаты осведомителя готовятся ко всем возможным сценариям развития событий, в том числе к повестке Сената для дачи показаний во время очередного этапа процедуры импичмента.

В настоящий момент нет ясности, дойдет ли дело до судебного процесса в верхней палате Конгресса США. Согласно сведениям телекомпании, юрисконсульты Белого дома в настоящий момент обсуждают с сенаторами правящей Республиканской партии возможную продолжительность и масштаб такого суда. Сторонники Трампа настаивают на том, чтобы осведомитель добровольно вызвался публично повторить свои подозрения в адрес президента.

Сенат вправе потребовать от неизвестного сотрудника спецслужб дать показания в письменном виде или лично, устно. Адвокаты осведомителя выступают за первый вариант, который в отличие от второго позволит их клиенту сохранить анонимность.