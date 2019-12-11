Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о противодействии росту антисемитизма в стране. Церемония состоялась в Белом доме в присутствии представителей еврейских организаций.

"Президентский указ проясняет, что, согласно закону о гражданских правах от 1964 года, антисемитизм является дискриминацией по признаку расы, цвета кожи или национальности", - отметили в пресс-службе Белого дома. Трамп поручил министерствам и ведомствам разработать меры по борьбе с этим явлением.

Данное действие "подтверждает решимость президента и его администрации бороться со всеми формами антисемитизма", добавили в пресс-службе.