{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США

Глава Белого дома поручил разработать меры по борьбе с этим явлением

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о противодействии росту антисемитизма в стране. Церемония состоялась в Белом доме в присутствии представителей еврейских организаций.

"Президентский указ проясняет, что, согласно закону о гражданских правах от 1964 года, антисемитизм является дискриминацией по признаку расы, цвета кожи или национальности", - отметили в пресс-службе Белого дома. Трамп поручил министерствам и ведомствам разработать меры по борьбе с этим явлением.

Данное действие "подтверждает решимость президента и его администрации бороться со всеми формами антисемитизма", добавили в пресс-службе.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет на 2020 год
В законопроект, в частности, включены пункты, касающиеся противодействия Вашингтона "различным угрозам", к которым законодатели причислили Россию и Китай
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС