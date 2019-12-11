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СМИ: власти Японии могут пересмотреть план размещения комплекса ПРО в префектуре Акита

Местные жители опасаются, что радиомагнитное излучение от радаров может навредить их здоровью

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Японии склоняются к тому, чтобы пересмотреть план размещения одного из двух закупаемых в США комплексов ПРО Aegis Ashore в префектуре Акита из-за недовольства местного населения. Об этом в четверг сообщила общенациональная газета Asahi Shimbun.

По данным ее источника в правительстве, власти Японии сомневаются, что им удастся добиться понимания и поддержки жителей Акиты в этом вопросе. Согласно действующему плану, одну установку Aegis Ashore планировалось в ближайшие годы разместить на тренировочной базе наземных Сил самообороны в городе Акита. Однако население выступает резко против дислокации там комплексов ПРО - местные жители опасаются, что радиомагнитное излучение от радаров может нанести вред их здоровью. Летом также вскрылись многочисленные неточности и ошибки в докладе Минобороны, связанном с размещением Aegis Ashore в префектуре Акита.

Администрация США в январе санкционировала продажу Токио двух таких установок. Их предполагается разместить в префектуре Ямагути и в префектуре Акита. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. Согласно оценкам властей, комплексы Aegis Ashore обойдутся Японии в 268 млрд иен (почти $2,4 млрд), однако в Минобороны страны признают, что расходы на их приобретение могут оказаться выше.

Установки Aegis Ashore, как ранее сообщало Министерство обороны Японии, предполагается развернуть к 2023 году, но их размещение может быть ускорено. Руководители органов местного самоуправления в префектурах Акита и Ямагути пока на это не дали согласия. Они неоднократно высказывали опасения, что установки ПРО с мощными радарами могут представлять опасность для здоровья местного населения.

Теги
ЯпонияСША
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