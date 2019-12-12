В США попросили вернуть под стражу помощника адвоката Трампа из-за получения $1 млн из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в среду попросила суд вернуть под стражу американского предпринимателя Льва Парнаса, который выполнял на Украине поручения Рудольфа Джулиани - адвоката президента США Дональда Трампа. Как следует из ходатайства, поступившего в электронную базу суда, Парнас якобы утаил получение $1 млн из России.

Парнас был задержан в октябре. Прокуратура предъявила ему и ряду других лиц обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Парнас утверждал, что по указанию Джулиани убеждал украинские власти начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Джулиани признал, что Парнас выполнял некоторые его поручения, однако подчеркивал, что они касались лишь поиска материалов, которые оправдывают Трампа в свете обвинений со стороны политических оппонентов.

Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах. 4 декабря адвокаты предпринимателя попросили суд разрешить их клиенту каждый день выходить из своего дома на несколько часов. Прокуратура выступила против этого и потребовала вернуть Парнаса под стражу.

В ходатайстве стороны обвинения подчеркивается, что Парнас якобы получил в сентябре 2019 года денежный перевод из России на сумму $1 млн. На какие нужды, не уточняется. Ему также направляли крупные суммы с Украины.

По словам представителей прокуратуры, предприниматель не упомянул об этом в документах, касающихся его освобождения под залог. Как подчеркивается в ходатайстве, "есть большой риск того, что Парнас попытается сбежать".

Представители Парнаса ранее заявили, что он готов дать показания в рамках процедуры импичмента Трампа.