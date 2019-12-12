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Кнессет назначил повторные выборы в Израиле на 2 марта 2020 года

Это будут уже вторые повторные и третьи за 11 месяцев выборы
Описание
© AP Photo/Sebastian Scheiner, архив

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) утвердил в четверг закон о проведении 2 марта 2020 года вторых повторных и третьих за 11 месяцев парламентских выборов. Трансляцию заседания вел парламентский телеканал.

За документ, подтверждающий также самороспуск парламента, во втором и третьем чтении проголосовали 94 депутата, высказавшихся против и воздержавшихся не было. В первом чтении он был утвержден в среду вечером еще до истечения срока полномочий парламента 22-го созыва в полночь (01:00 мск 12 декабря), что позволило депутатам продолжить работу и голосовать за него.

На заседании в четверг присутствовали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его главный оппонент на прошедших выборах - лидер центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц.

Кнессет официально считается распущенным с момента, когда в 01:00 мск в четверг закончился срок в 21 день, отведенный депутатам на третью и последнюю попытку формирования правительственной коалиции по итогам выборов 17 сентября. До этого Нетаньяху и Ганц по очереди пытались сформировать правительство за отведенные каждому из них 28 дней, но не справились с задачей. По итогам первых в этом году выборов 9 апреля Нетаньяху также не смог сформировать правительство, после чего партия премьера в последние минуты отведенного ему срока провела в конце мая закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и проведении первых в истории страны повторных выборов 17 сентября.

Как свидетельствует проведенный на этой неделе 13-м каналом израильского телевидения опрос общественного мнения, если бы вторые повторные парламентские выборы в Израиле состоялись в ближайшие дни, они не привели бы к существенному изменению расклада сил в парламенте 23-го созыва. Так, блок правых партий во главе с "Ликуд" Нетаньяху, по утверждениям телеканала, мог бы рассчитывать на 52 из 120 кресел в Кнессете, а центристы получили бы 47 мест. Для формирования устойчивой коалиции необходима поддержка как минимум 61 депутата. По итогам выборов 9 апреля премьер смог собрать в коалицию лишь 60 депутатов, а после голосования 17 сентября его сторонники контролировали 55 мест.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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