Конгрессмен считает, что злоупотребления Трампа властью подрывают нацбезопасность США

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Злоупотребления властью со стороны президента США Дональда Трампа подрывают национальную безопасность и угрожают следующим выборам. Об этом заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы обвиняют Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

"Некоторые спросят: "Почему это необходимо сейчас? <...> Какой риск, если мы не будем действовать? Если мы не ответим на злоупотребление властью со стороны президента Трампа, злоупотребления продолжатся", - сказал Надлер. "Мы не можем полагаться на то, что следующие выборы решат проблему, в то время как президент угрожает их честности, - продолжил он. - Мы не можем сидеть сложа руки, пока президент подрывает национальную безопасность, продвигая свои личные интересы и интересы нашего противника - России".

Конгрессмен обратил внимание на недавнюю поездку на Украину личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. "Это было не три года, не три месяца назад, а в субботу, - отметил он. - Продолжающиеся злоупотребления президента властью ставят под угрозу нашу безопасность и выборы. Угроза очень серьезная".

Детали процедуры

Проект обвинительного заключения, представленный во вторник демократами, теперь должен быть одобрен юридическим комитетом Палаты представителей. По данным газеты The Washington Post, голосование по нему может состояться уже в четверг.

Затем обвинение должна будет утвердить Палата представителей полного состава: для этого требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели от Демократической партии США теоретически могут набрать. Голосование в нижней палате законодательного органа пройдет, как ожидается, на следующей неделе.

Если обвинительное заключение одобрят, оно будет передано в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (67).

По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность поддержки импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 из 100 мест.