СМИ: суд постановил повторно арестовать находящегося в больнице экс-премьера Перу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 декабря. /ТАСС/. Перуанский суд в среду назначил бывшему премьер-министру страны Сесару Вильянуэве 18 месяцев предварительного заключения по подозрению в преступлениях коррупционной направленности, поставив под сомнение тяжесть состояния здоровья политика. Об этом сообщила радиостанция RPP.

Экс-глава кабинета министров был заключен под стражу 26 ноября, однако уже через неделю его перевели в медучреждение. По утверждению адвокатов политика, он перенес два ишемических инсульта, в связи с чем защита ходатайствовала о его освобождении. Однако суд согласился с доводами прокуратуры, согласно которым состояние Вильянуэвы не является тяжелым и ему не требуется специальный уход. Обвинение также указало на то, что заявленные проблемы со здоровьем отмечались у политика и ранее, "что не мешало ему вмешиваться в деятельность следственной группы", уточняет радиостанция.

Вильянуэве вменяется "торговля влиянием" и незаконное покровительство. По мнению следствия, политик пытался избежать уголовного преследования в рамках крупного коррупционного скандала вокруг бразильской строительной компании Odebrecht. Предположительно, он помог компании выиграть тендер на строительство автотрассы в бытность губернатором региона Сан-Мартин (2007-2013).

Вильянуэва дважды занимал должность премьера Перу. Он возглавлял кабинет министров президента-левоцентриста Ольянты Умалы с октября 2013-го по февраль 2014 года. Затем он руководил правительством со 2 апреля 2018-го по 8 марта 2019 года при правоцентристе Мартине Вискарре.