Парламент Казахстана ратифицировал протокол об изменениях в договор аренды Байконура с РФ

НУР-СУЛТАН, 12 декабря. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг ратифицировал протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса Байконур между правительствами республики и РФ от 10 декабря 1994 года. Трансляция заседания велась в пресс-центре парламента.

Протокол был подписан подписан 9 ноября 2017 года в рамках XIV форума по региональному сотрудничеству между Казахстаном и Россией с участием президентов двух стран в Челябинске. 6 ноября 2019 года он был ратифицирован Мажилисом (нижней палатой парламента) Казахстана. Теперь документ поступит на подпись президенту Казахстана.

"Протокол направлен на внесение изменения в приложение №2 договора аренды комплекса Байконур между правительствами Казахстана и РФ и предусматривает возврат Российской Федерацией арендованных земельных участков общей площадью 11,6 тыс. га Республике Казахстан", - говорится в заключении сенатского комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената.

Речь идет о четырех земельных участках в Кызылординской области. Они будут перераспределены для строительства международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай", железной дороги Алма-Ата - Москва, линейной части газопровода "Бейнеу - Шымкент" и развития поселка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области.

Как отметил ранее министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров, вывод из аренды комплекса Байконур указанных участков не предусматривает сокращения размера ежегодной арендной платы российской стороной.