Дипломаты Южной Кореи, КНР и Японии встретятся 13 декабря в рамках подготовки к саммиту

ТАСС, 12 декабря. Высокопоставленные представители министерств иностранных дел Республики Корея, КНР и Японии встретятся в пятницу в китайском Чэнду, чтобы обсудить подготовку к трехстороннему саммиту в декабре этого года. Информация об этом была размещена на официальном сайте южнокорейского дипломатического ведомства.

"На встрече дипломаты трех стран обсудят различные вопросы, связанные с подготовкой восьмого трехстороннего саммита", - говорится в сообщении МИД. Как отмечает ведомство, южнокорейскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Ким Гон, китайскую - заместитель министра Ло Чжаохуэй, японскую - замглавы МИД Такэо Мори.

Трехсторонний саммит Республики Корея, КНР и Японии состоится 23-24 декабря в китайском Чэнду. В ходе переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ "обсудят сотрудничество трех стран в Северо-Восточной Азии, вопросы региональной и международной повестки, а также взаимодействие Сеула, Токио и Пекина в процессе денуклеаризации Корейского полуострова".