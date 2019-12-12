{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дипломаты Южной Кореи, КНР и Японии встретятся 13 декабря в рамках подготовки к саммиту

Саммит состоится 23-24 декабря в китайском Чэнду

ТАСС, 12 декабря. Высокопоставленные представители министерств иностранных дел Республики Корея, КНР и Японии встретятся в пятницу в китайском Чэнду, чтобы обсудить подготовку к трехстороннему саммиту в декабре этого года. Информация об этом была размещена на официальном сайте южнокорейского дипломатического ведомства.

"На встрече дипломаты трех стран обсудят различные вопросы, связанные с подготовкой восьмого трехстороннего саммита", - говорится в сообщении МИД. Как отмечает ведомство, южнокорейскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Ким Гон, китайскую - заместитель министра Ло Чжаохуэй, японскую - замглавы МИД Такэо Мори.

Трехсторонний саммит Республики Корея, КНР и Японии состоится 23-24 декабря в китайском Чэнду. В ходе переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ "обсудят сотрудничество трех стран в Северо-Восточной Азии, вопросы региональной и международной повестки, а также взаимодействие Сеула, Токио и Пекина в процессе денуклеаризации Корейского полуострова".

Теги
ЯпонияКитайРеспублика КореяАбэ, СиндзоМун Чжэ Ин
Реклама на ТАСС
Politico: власти США сняли с еще двух иранских ученых обвинения в нарушении режима санкций
По данным издания, такое решение принято в рамках готовящегося обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС