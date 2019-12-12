Пентагон не комментирует объявление для авиации, которое связали с возможным пуском ракеты

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США не комментирует сообщения международной системы извещений для авиаперсонала NOTAM (NOtice To AirMen) об объявлении района около базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния опасной для полетов зоной.

Согласно опубликованным на портале NOTAM данным, территория около авиабазы 12 декабря с 13:00 по местному времени (00:00 мск 13 декабря) по 20:41 (07:41 мск 13 декабря) объявляется небезопасной из-за воздушных операций. Как отметил американский эксперт в области международной безопасности Анкит Панда, это может быть связано с планируемым США запуском баллистической ракеты средней дальности.

"Я не могу предоставить детали каких-либо испытаний, которые могут быть запланированы", - заявил в среду вечером ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер.

Ранее должностные лица военного ведомства США заявляли, что демонстрационное испытание баллистической ракеты средней дальности планировалось на ноябрь. 4 декабря заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд на встрече с небольшой группой журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, отрицательно ответил на вопрос, прошло ли уже испытание. США 18 августа впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.

Судьба ДРСМД

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании якобы имевшего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через шесть месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов. 2 августа США вышли из ДРСМД.