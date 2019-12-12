Politico: власти США сняли с еще двух иранских ученых обвинения в нарушении режима санкций

ТАСС, 12 декабря. Федеральные прокуроры США сняли с двух иранских ученых - Махбубе Гаэди и Марьям Джазайери - обвинения в нарушении режима санкций, введенных Вашингтоном против Тегерана, в рамках готовящегося обмена заключенными между сторонами. Об этом в четверг сообщила газета Politico.

По ее данным, ранее этим ученым, задержанным в США в 2018 году, были предъявлены обвинения в попытке переправить запрещенные медицинские препараты в Иран. Они должны были предстать перед судом в Атланте (штат Джорджия) на текущей неделе. Отмечается, что Гаэди и Джазайери проходили по тому же делу, что и гематолог Масуд Солеймани, которого американские власти освободили в конце прошлой недели в обмен на находившегося в заключении в Иране американского гражданина Сиюэ Вэна.

Последний был арестован иранскими силами безопасности 8 августа 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в передаче конфиденциальной информации Госдепартаменту. Вашингтон неоднократно заявлял о незаконности задержания ученого и призывал власти Ирана освободить его.

Посредником в переговорах об обмене заключенных между сторонами выступило правительство Швейцарии. При этом официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил о необходимости обмена по принципу "всех на всех".

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе 8 мая 2018 года и возобновления американских санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к возобновлению диалога с властями Ирана. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который бы охватывал не только ядерное досье, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.