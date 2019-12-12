Кабмин Украины внес в Раду законопроект, запрещающий возврат Приватбанка Коломойскому

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", которым запрещается возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Соответствующая информация содержится на сайте Рады.

Инициатором документа стал премьер-министр Алексей Гончарук. Законопроект меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка. В частности, изменения внесены в статьи закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Предлагаемые изменения этих статей предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

Ранее Гончарук сообщал, что власти Украины не намерены возвращать Приватбанк бывшим акционерам и готовят соответствующий законопроект. "Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам, - сказал он. - Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка".

В декабре 2016 года, по предложению НБУ и акционеров Приватбанка, правительство Украины приняло решение национализировать крупнейшую в стране финорганизацию. Бывшие владельцы банка, связанные с ними компании и лица подали в различные суды иски с требованием признать национализацию Приватбанка незаконной. Международный валютный фонд (МВФ) требует от властей Украины не допустить возвращение Приватбанка прежним владельцам в качестве условия предоставления дальнейших кредитов.