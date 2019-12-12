{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

В нижнюю палату парламента изберут 650 депутатов

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 22:00 (01:00 пятницы мск).

Ожидается, что вскоре после закрытия участков будут опубликованы данные экзитполов BBC, по которым можно будет составить предварительное представление об итогах голосования. В нижнюю палату парламента изберут 650 депутатов: от 553 избирательных округов в Англии, 59 в Шотландии, 40 в Уэльсе и 18 в Северной Ирландии. Право сформировать правительство получит партия, которая по итогам выборов будет обладать простым большинством в Палате общин.

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному в ночь на среду социологической компанией YouGov, шансы правящей Консервативной партии остаться у власти оцениваются как наиболее высокие. За тори во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном были готовы отдать голоса 42,6% опрошенных, что с учетом особенностей мажоритарной избирательной системы обеспечило бы консерваторам уверенное большинство в Палате общин с 339 мандатами.

Опрос, в котором приняли участие 105,6 тыс. человек, говорит о том, что главная оппозиционная сила - Лейбористская партия - рискует завоевать лишь 231 мандат, получив 33,8% голосов. Однако, принимая в расчет погрешности, YouGov не исключает, что тори в действительности получат меньше половины депутатских кресел, и в итоге ни у одной из партий не будет большинства. Подобная ситуация, известная в Великобритании под названием "подвешенный парламент", грозит сохранением неопределенности по вопросу о Brexit.

При таком развитии событий не будет реализована главная цель нынешнего голосования, которую преследовал премьер-министр, добиваясь проведения внеочередных выборов - вывести Великобританию из состава ЕС. До этого текст "бракоразводного" соглашения с Брюсселем, достигнутый предшественницей Джонсона, Терезой Мэй, трижды отклонялся депутатами. Новый премьер согласовал с Евросоюзом новую сделку, однако и ее парламент, разделенный между сторонниками и противниками Brexit, принять не смог. Не сильно помогало и то, что Консервативная партия за всеми внутренними дрязгами вокруг выхода из ЕС окончательно утратила большинство в Палате общин.

При таком раскладе досрочные выборы стали единственной, хотя и довольно рискованной возможностью положить конец сложившейся тупиковой ситуации. В предыдущий раз парламентские выборы проходили в Великобритании в 2017 году и также были внеочередными.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
СМИ: в столицу индийского штата Ассам введены войска из-за беспорядков
Поводом для массовых акций протеста в Ассаме стало принятие 10 декабря нижней палатой парламента страны поправок к закону о гражданстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС