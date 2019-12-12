{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Эстонии примет решение по УДО осужденного за шпионаж россиянина 7 января

Тюрьма и прокуратура досрочное освобождение не поддерживают

ТАЛЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Вируский уездный суд Эстонии рассмотрит 7 января вопрос об условно-досрочном освобождении (УДО) гражданина РФ Алексея Васильева, которого власти Эстонии обвинили в сотрудничестве с ФСБ. Об этом сообщила в четверг порталу ERR пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.

По ее информации, ходатайство об УДО было рассмотрено судом накануне. Окончательное решение по нему суд примет 7 января. Тюрьма и прокуратура досрочное освобождение Васильева не поддерживают.

22-летний Алексей Васильев был задержан 4 ноября 2017 года на пограничном пункте в Нарве. Государственная прокуратура заявила, что он является агентом ФСБ, который мог планировать киберпреступления против Эстонии. 21 марта 2018 года Харьюский уездный суд признал Васильева виновным и приговорил к четырем годам тюремного заключения.

Теги
Эстония
Реклама на ТАСС
СМИ: в столицу индийского штата Ассам введены войска из-за беспорядков
Поводом для массовых акций протеста в Ассаме стало принятие 10 декабря нижней палатой парламента страны поправок к закону о гражданстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС