Суд в Эстонии примет решение по УДО осужденного за шпионаж россиянина 7 января

ТАЛЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Вируский уездный суд Эстонии рассмотрит 7 января вопрос об условно-досрочном освобождении (УДО) гражданина РФ Алексея Васильева, которого власти Эстонии обвинили в сотрудничестве с ФСБ. Об этом сообщила в четверг порталу ERR пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.

По ее информации, ходатайство об УДО было рассмотрено судом накануне. Окончательное решение по нему суд примет 7 января. Тюрьма и прокуратура досрочное освобождение Васильева не поддерживают.

22-летний Алексей Васильев был задержан 4 ноября 2017 года на пограничном пункте в Нарве. Государственная прокуратура заявила, что он является агентом ФСБ, который мог планировать киберпреступления против Эстонии. 21 марта 2018 года Харьюский уездный суд признал Васильева виновным и приговорил к четырем годам тюремного заключения.