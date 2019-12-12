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Высылка из Германии сотрудников российского посольства

Посол ФРГ покинул МИД России без комментариев

Геза Андреас фон Гайр он был вызван в Министерство иностранных дел для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов из Германии
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр уехал из Министерства иностранных дел России, куда он был вызван для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов из Германии. Встреча продолжалась около 20 минут, передает корреспондент ТАСС.

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Несмотря на большое количество журналистов, столпившихся у входа в центральное здание МИД на Смоленской площади, германский дипломат воздержался от комментариев. "Вы узнаете все по официальным каналам", - сказал он корреспонденту ТАСС на просьбу уточнить, какие меры предприняты РФ.

Как сообщил ранее ТАСС информированный источник, в четверг до сведения посла ФРГ в Москве должны были довести ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из-за убийства 40-летнего гражданина Грузии, которое произошло 23 августа.

В МИД РФ ранее заявили, что такие шаги Берлина не останутся без ответа. В Кремле подозрения в том, что РФ может иметь отношение к убийству в Берлине, назвали "абсолютно беспочвенными".

Теги
ГрузияГерманияРоссияВысылка из Германии сотрудников российского посольства
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