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Ситуация на Корейском полуострове

Разведывательный самолет США совершил пятый в декабре полет над Корейским полуостровом

По данным агентства Yonhap, самолет находился на высоте почти 9,5 км, однако информация о точном месте и времени полета не была предоставлена

ТАСС, 12 декабря. Cамолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Join был замечен в небе над Корейским полуостровом, что стало пятым полетом американской разведывательной авиации в декабре. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на отслеживающий такие маневры сайт Aircraft Spots.

По его данным, самолет находился на высоте почти 9,5 км (31 тыс. футов), однако информация о точном месте и времени полета не была предоставлена.

Ранее в этот же день в небе над Корейским полуостровом был замечен самолет боевого управления и целеуказания ВВС США Boeing E-8C. Как отмечает Yonhap, благодаря своим техническим возможностям он способен отслеживать перемещения вооруженных сил и военной техники КНДР.

ВВС США участили полеты разведывательной авиации в регионе на фоне роста напряженности в Северо-Восточной Азии, поясняет агентство. 7 декабря КНДР провела испытания на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни, где, как считает Сеул, был испытан ракетный двигатель. Центральное телеграфное агентство Кореи отметило, что их результаты "окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР". Проведение этих испытаний привело к созыву внеочередной встречи СБ ООН по денуклеаризации Корейского полуострова, которая прошла 11 декабря.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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