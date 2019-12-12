Офис Зеленского поблагодарил США за поддержку санкций против "Северного потока - 2"

"Украина благодарна за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством "Северного потока - 2". Это политический проект, который подрывает энергетическую безопасность Европы", - говорится в четверг в сообщении Офиса президента в Twitter.

В понедельник стало известно, что демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали на 2020 год финансовый год (начался 1 октября) военный бюджет в размере $738 млрд, что на 3,1% больше, чем годом ранее. Законодатели обязали администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.