В МИД Германии назвали высылку немецких дипломатов из РФ неоправданной

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. МИД ФРГ счел "неверным сигналом" ответные меры РФ по высылке дипломатов и сожалеет в связи с решением Москвы. Об этом сообщила в четверг в Берлине представитель германского внешнеполитического ведомства.

"Федеральное правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в Москве. Оно посылает неверный сигнал и является неоправданным", - заявили в МИД ФРГ.

4 декабря МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ. Это связано с убийством 23 августа в Берлине гражданина Грузии. Подозреваемым по делу является россиянин. Свое решение дипведомство объяснило недостаточным, по мнению германской стороны, сотрудничеством российских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к этому делу.

В заявлении МИД Германии также говорится, что Берлин ожидает от Москвы "серьезного и незамедлительного содействия" в расследовании преступления. "В свете расследования федеральное правительство оставляет за собой право на дальнейшие шаги", - напомнили в ведомстве.