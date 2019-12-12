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Грызлов заявил, что никаких изменений в Минских соглашениях не будет и быть не может

По мнению полпреда, подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Изменений в Минские соглашения, заявления о подготовке которых прозвучали из Киева, не будет. Об этом заявил в четверг журналистам полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в Минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и Контактной группы, и нормандского формата направлена на их выполнение", - сказал он

Полпред подчеркнул, что Минские договоренности нерушимы. "Это касается и перечня мер, и последовательности их выполнения. Это было четко подтверждено на недавнем парижском саммите", - сказал Грызлов.

"Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по Минским договоренностям. Любые киевские заявления о пересмотре Минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться", - резюмировал полпред.

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