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Кризис на Украине
Обновлено 

Миссия ООН на Украине сообщила о 26 погибших мирных жителях Донбасса в 2019 году

Еще 130 человек были ранены
Автомобиль наблюдателей от ООН в Донбассе Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Автомобиль наблюдателей от ООН в Донбассе
© Михаил Терещенко/ТАСС

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Двадцать шесть мирных жителей Донбасса стали жертвами конфликта в регионе в 2019 году. Об этом в четверг сообщила глава Миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер. В результате общее число погибших мирных граждан превысило 3 тыс. 340 человек.

"Общее число жертв из числа мирного населения в 2019 году достигло по состоянию на 15 ноября 26 человек, 130 человек были ранены" - сообщила она.

В целом, по словам Богнер, "с середины апреля 2014 года, когда начался конфликт, как минимум 3 тыс. 344 мирных жителей были убиты".

Представитель миссии ООН призвала стороны приложить все силы для уменьшения количества жертв в Донбассе и в этой связи считает критически важным выполнение договоренности "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже о прекращении огня. "Мы с нетерпением ждем, чтобы 2020 год стал первым годом конфликта без жертв среди мирного населения", - подчеркнула Богнер.

В новость были внесены изменения (13:34 мск) - добавлены подробности.

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УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
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