СМИ: Пхеньян готов к любым действиям со стороны США, угрожающим безопасности страны

ТАСС, 12 декабря. Пхеньян готов ответить на любые действия со стороны США, посягающие на безопасность страны. Об этом в четверг заявил представитель МИД КНДР, слова которого передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Совет Безопасности ООН, целью которого является поддержание мира и безопасности, осуждает политику независимых государств, направленную на обеспечение самообороны, что является дерзким нарушением принципа уважения суверенитета, закрепленного в Уставе ООН, - цитирует ЦТАК слова представителя МИД страны. - Это лишь в очередной раз доказывает, что Совбез ООН является политическим инструментом, действующим по воле США". При этом он назвал "враждебной провокацией США открытие заседание Совбеза ООН в связи с проведением КНДР модернизации своего вооружения".

"Заявления о том, что Вашингтон может произвести запуск межконтинентальных баллистических ракет в любой момент, а нам запрещено проводить испытания собственного оружия, показывают враждебную сущность США, которые стремятся полностью разоружить нашу страну, - заявил дипломат. - Нам нечего терять, и мы готовы пропорционально ответить на любые действия со стороны США".

8 декабря КНДР заявила об успешных испытаниях на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни, где, как считается, был испытан ракетный двигатель. Агентство ЦТАК отметило, что результаты испытаний "окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР". 28 ноября КНДР провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. За пусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "выразил большое удовлетворение" их итогами.

После этих испытаний по инициативе США была созвана внеочередная встреча СБ ООН по денуклеаризации Корейского полуострова, которая прошла 11 декабря.