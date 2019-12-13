"Старшие всегда прощают". Почему Россия и Болгария ссорятся между собой

В Софии называют свою страну "самой дисциплинированной и лояльной" в Евросоюзе. Совместить это с симпатией к Москве непросто

Трудности в строительстве трубопровода "Балканский поток", шпионские и хакерские скандалы, споры о советской истории, взаимная высылка дипломатов, арест пророссийского активиста. 2019 год был трудным в отношениях Москвы и Софии. Деловые контакты с Россией чрезвычайно выгодны для Болгарии, но не находят понимания в Евросоюзе. Балканскому государству приходится маневрировать. Его общественное мнение расколото между сторонниками самостоятельной политики и проевропейского курса, согласованного с Брюсселем. Однако инициатива принадлежит тем, кто смотрит на нашу страну со скепсисом. Болгарский барьер Ключевой для российских интересов проект в Болгарии — трубопровод "Балканский поток", по которому газ начиная с 2021 года должен будет поступать на юг Европы. Особенность магистрали в том, что ее проложат в обход Украины, что позволит избегать переговоров с Киевом о транзите. Россия заинтересована в скорейшем завершении проекта и сетует на проволочки: рассчитывали, что "Поток" начнет работу с конца 2019 года, но сроки открытия перенесли на конец 2020-го. Проложить трубы в срок Болгарии помешало разбирательство вокруг итальянско-саудовского консорциума Arcad. В апреле компанию признали победителем тендера на строительство, но вскоре это решение отменили по бюрократическим причинам: Arcad не предоставил вовремя документацию местному газотранспортному оператору. Выгодный заказ автоматически ушел конкурентам из фирмы GDEB, что повлекло претензии Arcad. Дело уладили только в сентябре, восстановив первоначального победителя в его правах, — однако время было потеряно.

На эту тему МИД РФ вручил послу Болгарии ноту об объявлении советника посольства персоной нон грата

Задержка стала поводом для прохладного обмена мнениями между Софией и Москвой, вынужденной продолжать трудный украинский торг. "Видимо, под давлением со стороны [в Болгарии] выстраивают такую неспешную работу. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят… ну, не болгары, а болгарское руководство, — мы найдем другие пути реализации наших возможностей в Европе", — заявил в декабре Владимир Путин. В Болгарии ответили холодно. "Каждый имеет право искать альтернативные маршруты — мы ищем альтернативную диверсификацию", — заметил премьер Бойко Борисов, сославшийся на трудности, вызванные необходимостью соблюдать "процедуры Евросоюза". "Чисто политически России не нравится, что Болгария является настолько лояльным и сильным членом НАТО и ЕС", — считает Борисов, решивший перевести разговор на совсем другой уровень. Однако окончательно ссориться с Москвой София не захотела. От Борисова Владимир Путин получил приглашение проинспектировать работы лично и заверения, что они уже набрали темп. С точки зрения России, проволочки выглядят подозрительно, однако речь не обязательно идет о недоброжелательном отношении именно болгар, считает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая, а скорее их политической слабости. Во многом Болгария — заложница обстоятельств. "Москве стоит принять в расчет сложные отношения Болгарии с ЕС и НАТО. София далеко не всегда располагает полнотой политических возможностей. Болгария как может пытается продвинуть свои интересы внутри Евросоюза. Но получается с трудом. Самый характерный пример — крах планов строительства трубопровода "Южный поток". У Болгарии отстоять его не получилось, а Германия, наоборот, с успехом проводит свой "Северный поток — 2" через все инстанции, какие нужно, поскольку политический вес Берлина несопоставимо больше", — замечает эксперт. Для Болгарии это значит: дружить с Россией она готова, но только если ради этого жертвовать ничем не придется. Мы больше не будем Весной 2018 года могло показаться, что София готова выстраивать отношения с Москвой и на других принципах.

На эту тему Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата

"Когда правительство Бойко Борисова отказывалось от "Южного потока", они рассчитывали на льготы со стороны Брюсселя, на какую-то значимую компенсацию, но получили очень мало. Вдобавок сыграли свою роль пророссийские настроения, которые в Болгарии имеются. Слишком недружественная России позиция стала сказываться на популярности Борисова и его партии ГЕРБ — на президентских выборах ее представитель потерпел поражение. Премьер Борисов, у которого полномочий все равно больше, чем у главы государства, не мог не учитывать перемен и был вынужден пойти на попятную", — рассказал в разговоре с ТАСС заведующий сектором этнополитических и межгосударственных конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель. Последовали просьбы Болгарии все переиграть: проложить через ее территорию новый газопровод взамен несостоявшегося "Южного потока". Москва ответила согласием, и чтобы закрепить сближение, Болгария предприняла самый дружественный за многие годы шаг: отказалась высылать российских дипломатов из-за "дела Скрипалей". Ради отношений с Москвой София пожертвовала трансатлантической солидарностью. Официальное примирение состоялось в Москве, где премьер Борисов принес извинения за неудачу "Южного потока", стоившую "Газпрому" $800 млн в 2014 году. "Я несу вину за создание определенной напряженности. Спасибо, что нет злопамятности. Старшие, они всегда большие и всегда прощают", — произнес тогда Борисов. На переговорах в Кремле вернулись к другому проекту, брошенному в середине десятилетия: строительству АЭС в Белене, которое София свернула, даже несмотря на то, что строительные блоки для него уже были изготовлены и доставлены получателям. На круги своя "Однако ситуация снова стала хуже. На сегодня перспективы строительства АЭС очень туманные. ЕС — против атомной энергетики; нужных связей, чтобы отстоять свои интересы в Брюсселе, у Софии не хватает", — рассказала ТАСС Шумицкая, упомянув европейские фонды, из которых Болгария черпает в среднем 2% своего ВВП. В этой ситуации размолвки с Еврокомиссией не в интересах премьера Борисова и его команды. К тому же остается задняя мысль: убытки, которые возникают при разрыве связей с Россией, при удаче может компенсировать Брюссель.

На эту тему Россия и Болгария начали строительство газопровода "Балканский поток"

В 2019 году Болгария вернулась к политической линии, способной вызвать у Москвы только раздражение. С конца лета неприятные инциденты сменяют друг друга с головокружительной частотой. В сентябре София затронула чувствительную струну: призвала российское посольство не проводить выставку, посвященную освобождению Болгарии во время Второй мировой войны, поставив под сомнение ее повод. "Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушающее гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики, процессов в развитых европейских странах", — заявил МИД Болгарии. Спустя всего несколько дней последовал арест общественного деятеля Николая Малинова, возглавляющего движение "Русофилы", — его обвинили в шпионаже, затем выпустили под залог, но с ограничением в правах: разбирательство продолжается до сих пор. В октябре София объявила о поимке еще одного русского шпиона: им оказался сотрудник диппредставительства, якобы пытавшийся добывать государственные секреты. Дипломата выслали из страны. Обнаружили и "русского хакера": им оказался 20-летний местный уроженец Кристиян Бойков. Власти установили, что он пользовался электронной почтой, зарегистрированной на российском ресурсе, а кибервзлом совершил накануне покупки Софией партии военной техники у компании из США. "Политические мотивы в этом случае вполне возможны. Так что можно сделать и догадку", — прокомментировал дело Бойкова глава МВД Болгарии Младен Маринов. "Большинство болгар любит Россию"