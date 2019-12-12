Участник беспорядков на "майдане" рассказал на допросе, кто расстреливал силовиков

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Участник беспорядков на "майдане" 2014 года в ходе допроса заявил прокурорам, что отец депутата Рады прошлого созыва Владимира Парасюка лично участвовал в расстреле сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" во время протестов в центре Киева. Об этом корр. ТАСС сообщил в четверг адвокат родственников погибших на "майдане" беркутовцев Александр Горошинский, комментирую появившуюся в среду и вызвавшую большой резонанс видеозапись допроса.

"Еще в январе 2018 года в Генеральной прокуратуре Украины был проведен допрос участника "майдана" Дмитрия Липового, подозреваемого в расстрелах силовиков, который подтвердил, что группа [Владимира] Парасюка, в составе которой был и его отец (Зиновий Парасюк - прим. ТАСС) участвовали непосредственно в расстрелах беркутовцев", - сказал он.

Адвокат добавил, что указанная группа вела обстрелы сначала из здания Киевской консерватории, затем на баррикадах "майдана", а после из гостиницы "Украина" в центре Киева. "В сети также есть видео, на котором все эти передвижения зафиксированы, а также моменты, когда сам Парасюк кричит: "Не снимайте!", - уточнил защитник.

Горошинский также сообщил, что Липовой через несколько дней после допроса, будучи уже подозреваемым по делу, выехал из страны.

Владимир Парасюк известен как активный участник беспорядков на "майдане", впоследствии он был избран депутатом Рады как самовыдвиженец по мажоритарному округу во Львовской области.

События на "майдане"

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более 1 тыс. представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

При этом в преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". Святошинский райсуд рассматривает дело в отношении бывших бойцов спецназа, которым инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение полномочий, незаконный оборот оружия, а также совершение террористического акта. Обвиняемые не признают вину ни по одному из пунктов.