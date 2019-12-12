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Глава МИД Франции заявил о разобщающих НАТО действиях союзников

Он отметил, что среди стран - участниц "существует неуверенность в прочности отношений внутри альянса"

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Обсуждение политического курса и целей НАТО было необходимо в свете действий США и других участников альянса, которые привели к разобщенности в политическом плане. Такое мнение высказал в ходе дебатов о будущем НАТО в Сенате (верхней палате парламента) Франции министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы констатировали, что альянс находится в состоянии политического замешательства", - заявил глава внешнеполитического ведомства. Он отметил, что среди стран - участниц "существует неуверенность в прочности отношений внутри альянса" и привел несколько примеров действий, которые привели к такому положению.

"Президент США и его предшественник превратили Азию в одно из своих приоритетных стратегических направлений. И политическая важность трансатлантических отношений в данной парадигме неясна. Даже при том, что мы параллельно констатируем увеличение присутствия американских вооруженных сил [в Европе] за последние годы", - указал Ле Дриан. Он также напомнил о решении американской администрации в начале октября "без предварительных консультаций начать вывод войск с северо-востока Сирии", что после наступательной операции Турции "создало еще одну проблему".

Действия Турции, по словам министра, поднимают вопрос не столько доверия, сколько солидарности с союзниками. "Их наступательная операция была направлена против партнеров коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - пояснил глава французского МИД.

"Стратегическая обстановка усложнилась для Европы в свете возросшего числа проблем и угроз", - подчеркнул Ле Дриан. В этом контексте он заявил о том, что "угрозы следует называть своими именами" и в то же время указал на то, что "европейцы делают недостаточно с точки зрения операций и расходов на оборону".

"Именно по этим причинам Франция <...> выступает за участие в стратегических дебатах по ситуации и целям НАТО. Во время министерской встречи 20 ноября перед саммитом [стран НАТО в Лондоне 3-4 декабря] я и мой немецкий коллега Хайко Маас выступили за обсуждение этих стратегических вопросов именно на саммите, чтобы на нем было место не только историческим воспоминаниям, но и конкретным дебатам", - добавил министр.

 

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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Франция
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