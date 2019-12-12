Европейские экоактивисты "подожгли" здание Евросовета перед саммитом ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Европейские члены Greenpeace провели в четверг утром акцию протеста в евроквартале Брюсселя перед открытием саммита Евросоюза. Они взобрались на металлические конструкции на фасаде здания Европейского совета "Европа" и развернули баннер, изображающий желтые и красные языки пламени, как бы охватившего здание, а затем зажгли вокруг баннера файеры, передает телеканал RTBF . Получившаяся картинка действительно создала иллюзию горящего здания Европейского совета. Надпись на баннере черными буквами "Спасите климат" четко обозначила посыл данной демонстрации.

Всего по сообщению телеканала в акции протеста, которая началась в 07:00 по местному времени (09:00 мск), принимали участие около 60 человек.

Данная инициатива не была разрешена, ее участники были временно задержаны для идентификации и дачи показаний, однако против них вряд ли будут применены даже административные меры, учитывая полную поддержку протеста основными бельгийскими СМИ. Вместе с тем она вызвала серьезные автомобильные пробки в районе Евроквартала Брюсселя, поскольку, чтобы снять активистов со здания, пришлось перекрыть центральную улицу бельгийской столицы - Рю де ля Луа (Улицу Закона).

Полиция и СМИ

В результате протеста пострадали освещающие ее журналисты. Несмотря на то, что пресс-центр должен был открыться в 8 утра (10:00 мск), в течении двух часов полиция не пропускала журналистов в здание, вокруг которого убирали последствия акции Greenpeace. Полиция не объяснила журналистам свои действия, в ответ на возмущение нескольких сотен человек, застрявших на улице на холодном ветру в 100 м от здания саммита, офицеры полицейского спецназа выдали примерно следующие реплики: "Мы выполняем распоряжения руководства Евросоюза, не нравится, идите жалуйтесь президенту Евросовета. Мы выполняем нашу работу, надо ждать".

Евроквартал уже со среды находится под усиленным вниманием бельгийских сил правопорядка в рамках подготовки к саммиту. Некоторые журналисты уверены, что активисты вряд ли смогли бы провести такую акцию без помощи кого-то из европейских чиновников.

Первый зеленый

Вопросы борьбы с глобальным изменением климата будут в числе прочих обсуждаться на двухдневном саммите глав государств и правительств ЕС, который проходит в Брюсселе.

Тот факт, что гринписовцы не понесут никакого наказания за свою акцию, подтверждается и заявлением председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который по прибытии на саммит ЕС говорил практически исключительно о климате. Хотя саммит будет также обсуждать проблему выхода Великобритании из ЕС, продление санкций против России, усиление финансовых институтов зоны евро.

"Борьба с глобальным изменением климата будет в числе ключевых тем на саммите ЕС. Это вызов, но это также возможность для европейцев, чтобы развивать зеленую экономику, которая позволит обеспечить процветание людей. Европа должна стать первым "зеленым континентом" в мире", - заявил Мишель перед журналистами.

В среду Европейская комиссия - главный исполнительный орган ЕС, которая выполняет функции, аналогичные правительству в национальном государстве, обнародовала Зеленую стратегию Евросоюза - программу работы по борьбе с изменением климата. В документе сказано, в частности, что достижение текущих климатических и энергетических целей к 2030 года потребует дополнительных ежегодных инвестиций в размере €260 млрд, что составляет около 1,5% ВВП всех стран Евросоюза в 2018 году. В остальном Зеленая стратегия ЕС - это просто календарь принятия Еврокомиссией различных директив и прочих бюрократических документов на климатические темы с 11 декабря 2020 года.