Выборы под знаком Brexit: что у политика на языке, то у избирателя на уме

ЛОНДОН, 12 декабря. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Предстоящий выход Великобритании из состава ЕС стал главной темой, определяющей выбор избирателей на проходящих в стране досрочных парламентских выборах. В этом корреспондент ТАСС убедился, пообщавшись с людьми на двух участках для голосования в Лондоне.

Но если одни собеседники агентства считают, что эти выборы принципиально важны, так как закладывают направление движения страны на десятилетия вперед, другие полагают, что Brexit занимает слишком много места в дискуссиях, отвлекая от по-настоящему важных для страны тем.

Brexit - за и против

"Да, конечно, Brexit - главная тема этих выборов. Я выступаю против выхода из ЕС, поэтому проголосовала за Партию "Либеральные демократы", - рассказала Хенриетта, пришедшая на избирательный участок в районе Блумсбери. Специально для выборов она надела пальто и шарф желтого цвета, фирменные цвета партии, выступающий за отмену результатов референдума 2016 года.

С ней не до конца согласен Джек, который проголосовал за оппозиционную Лейбористскую партию. "Я против Brexit, но считаю, что либдемы не правы, когда просто хотят убрать этот вопрос с повестки дня. Именно поэтому предложение о повторном референдуме мне кажется более разумным", - сказал он. Партия под руководством крайне левого политика Джереми Корбина в случае прихода ко власти намерена согласовать с ЕС новую сделку и уже ее вынести на суд народа через шесть месяцев. Подобную позицию разделяет и 18-летний студент Зак, голосующий второй раз в жизни.

22-летняя студентка Шравани считает, что в новом соглашении необходимости нет, и что сделка, достигнутая с Брюсселем премьер-министром и главой Консервативной партии Борисом Джонсоном, - хорошая база для Brexit. "Я сама против выхода из ЕС, на европейское сообщество приходится 48% британского экспорта. Но уж если мы должны покинуть Евросоюз, то это было бы отлично сделать на основании уже существующего соглашения", - сказала Шравани, которая отдала свой голос консерваторам.

Некоторые избиратели вообще считают, что Brexit в дискуссиях слишком много. Среди них Фрэнсис О'Нил. "Brexit незаслуженно занял главное место, стоило бы говорить больше об образовании, о медицине", - сказала она.

Проблемы политического экстремизма

У входа в участок несет вахту активист Лейбористской партии Мартин. Он просит проголосовавших сообщить ему свой избирательный номер. Через несколько часов вся собранная им информация будет проанализирована районным штабом партии. Тем сторонникам лейбористов, которые до сих пор не воспользовались своим активным избирательным правом, будут сделаны звонки с предложением дойти до участка и опустить бюллетень в урну.

Сам Мартин считает, что "развода" с ЕС уже не избежать. "К сожалению, это вопрос решенный", - полагает активист. Для него самая большая проблема заключается в том, что лидер его партии придерживается слишком радикальных взглядов, обещая начать строить в королевстве социализм и провести масштабную национализацию. "Я хорошо отношусь к Корбину, но как лидер он плох, так как его подходы слишком экстремальны. Люди хотят изменений, но не такой встряски. Любой другой политик во главе лейбористов легко одолел бы Бориса Джонсона, но мы имеем то, что имеем", - посетовал он.

По подсчетам Мартина, за последние полтора часа на участок пришли около 200 человек. "Сейчас разгар рабочего дня, больше всего людей должны прийти после работы", - сказал активист, который полагает, что явка на выборах превысит показатели референдума 2016 года. Тогда проголосовали 72% от числа зарегистрированных избирателей.

Сработает ли тактическое голосование

На другом избирательном участке, расположенном в церкви Хайгейт-роуд в округе Кэмден на севере британской столицы, тем временем процесс шел более активно. Как показалось ТАСС, это происходило в первую очередь за счет пенсионеров, которые решили проголосовать, не дожидаясь очередей в час пик и невзирая на накрапывающий дождь.

Среди них был журналист Джонатан Сейл. "Это важнейшие выборы, которые не похожи на другие, так как мы выбираем не просто правительство на следующие пять лет, а мы решаем, какие отношения страна будет иметь в будущем с Евросоюзом", - рассказал Сейл. Он сам не сомневается, кто победит на его участке, так как от него в парламент баллотируется теневой министр по делам Brexit, член Лейбористской партии Кейр Стармер. "Победе Стармера ничего не угрожает, но в других округах, возможно, придется прибегнуть к тактическому голосованию", - сказал собеседник ТАСС. Речь идет о схеме, при которой противникам Brexit предлагается голосовать за политика, разделяющего их взгляды, даже если он представляет другую партию.

"Моя дочь сейчас как раз занимается этим вопросом в одном из округов города Рединг. Шансов там победить у лейбориста нет, поэтому она агитирует за представителя "Либеральных демократов". Главное не допустить кандидата от консерваторов. Так что надеюсь, что эта тактика сработает", - сообщил Сейл.

По подсчетам организации Best for Britain ("Лучшее для Великобритании"), агитирующей за повторный референдум, скоординированных действий всего 40 тыс. человек в 36 избирательных округах будет достаточно, чтобы лишить консерваторов большинства.

О том, сработает ли тактическое голосование, станет известно уже к утру пятницы. К тому моменту практически в полном объеме будут подсчитаны данные со всех 40 тыс. избирательных участков и определено, сколько депутатов каждая из партий сумела провести в Палату общин британского парламента. Тогда же и станет ясно, по какой схеме будут развиваться будущие отношения Великобритании с ЕС, ставшие главной темой нынешних выборов.