Британские политики делают на избирательных участках фото со своими и чужими собаками

Такие фото уже есть у премьер-министра Бориса Джонсона, первого министра Шотландии Николы Стерджен и мэр Лондона Садика Хана

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Британские политики в день проведения досрочных выборов в парламент Соединенного Королевства пытаются завоевать симпатии избирателей, приходя на участки для голосования со своими, а иногда и чужими собаками. Компанию простым британцам, которые в четверг начали публиковать в соцсетях фото своих питомцев с избирательных участков, уже составили премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, первый министр Шотландии Никола Стерджен и мэр Лондона Садик Хан. Глава правительства рано утром пришел на участок в центральном лондонском районе Вестминстер, ведя на поводке шестимесячного джек-рассел-терьера по имени Дилин.

Folks, today is the day. Vote Conservative to get Brexit done pic.twitter.com/tlLvHvmex7 — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 декабря 2019 г.

Его Джонсон завел после того, как занял премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит в июле этого года, взяв щенка из питомника благотворительной организации "Друзья животных Уэльса" (Friends of Animals Wales). Позируя перед объективами фото- и видеокамер, лидер консерваторов взял животное на руки и поцеловал.

Мэр Лондона пришел голосовать вместе со своим лабрадором по кличке Луна. Градоначальник завел ее в 2017 году и тогда в шутку объявил о прибавлении в семействе Ханов.

Стерджен же опубликовала в Twitter фотографию с чужим шнауцером. Глава Шотландской национальной партии боится собак, однако заявила, что преодолела свой страх, чтобы принять участие во флешмобе #dogsatpollingstations ("Собаки на избирательных участках"), которым в последние годы сопровождаются все крупные выборы в Великобритании.

В такие дни Twitter наполняется фотографиями собак, ждущих своих хозяев на фоне избирательных участков, которыми в Великобритании служат не только здания школ и культурно-спортивных центров, но также церкви, пивные, общественные прачечные и парикмахерские. Тему домашних питомцев подхватывают британские журналисты, которым правила проведения выборов мешают выступать с прогнозами и политическими комментариями. Весь день вплоть до закрытия участков для голосования в 22:00 (01:00 мск пятницы) в новостях показывают сюжеты на не связанные с политикой темы. Обычно на первый план выходят репортажи о животных, которых избиратели приводят с собой на участки. Собачники против кошатников Главный соперник Джонсона, лидер британской оппозиции Джереми Корбин в четверг появился на избирательном участке на севере Лондона без домашнего питомца. Его кот по кличке Эль-гато ("кот" в переводе с испанского) остался греться дома, а просить у знакомых собаку для фотосессии глава лейбористов не стал. В марте 2019 года он уже попал из-за этого в неловкую ситуацию. Во время встречи с избирателями в Уэльсе он решил сфотографироваться с чужой немецкой овчаркой, но пес не стал слушаться политика и чуть не запутался поводком вокруг ног женщины с детской коляской.

Zoom in on my watch. pic.twitter.com/IQbxiOZYdz — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 12 декабря 2019 г.

Полностью от участия в национальном флешмобе глава лейбористов, впрочем, воздерживаться не стал, опубликовав на своей странице в Twitter фото щенка на фоне агитплаката Лейбористской партии.