Полиция Украины назвала основную версию убийства Павла Шеремета

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Следствие остановилось на одной версии убийства журналиста Павла Шеремета - убийство с целью дестабилизации ситуации на Украине. Об этом заявил в четверг на брифинге в Киеве первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

"Следствие рассматривало четыре версии... Позже остановилось на одной - убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине", - сказал он.

Коваль сообщил также, что "дело Шеремета" изучали следователи ФБР США. "Было произведено более 800 выемок документов и информации, допрошены три тысячи человек, отработаны 577 томов дела", - добавил первый замглавы полиции.

Тем временем у подозреваемых уже проходят обыски. Один из подозреваемых - музыкант и участник силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко в эфире телеканала "112 Украина" успел сообщить, что ему зачитали обвинение в организации убийства Павла Шеремета, но добавил, что отказался подписывать документ о получении уведомления.