Рада упростила выдачу паспортов переселенцам и жителям зоны силовой операции в Донбассе

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон об упрощении процедуры получения документов, подтверждающих гражданство Украины, переселенцами и жителями зоны силовой операции в Донбассе. Такое решение поддержали в четверг 348 депутатов при 226 необходимых.

"Закон фактически определяет упрощение процедуры получения этих документов (удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины - прим. ТАСС)", - пояснил глава комитета Рады по вопросам неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Дмитрий Лубинец.

Законопроектом установлено, что переселенцы смогут получить указанные документы при обращении в миграционную службу по фактическому месту жительства. Жители зоны проведения силовой операции в Донбассе, согласно документу, получают указанные документы по месту обращения в органах миграционной службы, осуществляющих свои полномочия на территории области, в которой проводится силовая операция.

Ранее переселенцы сталкивались с рядом сложностей при получении внутреннего и заграничного паспорта гражданина Украины. В частности, они должны были обращаться за получением документа в органы миграционной службы по месту проживания, которое подтверждается справкой о взятии на учет внутреннее перемещенного лица, получить которую зачастую было невозможно.