Зеленский поставил задачу найти заказчика убийства Шеремета

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил следствие за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу назвать в ближайшее время заказчика преступления. Об этом он сказал в четверг на брифинге.

"Предполагаемые убийцы были задержаны. Очень много ответов мы получили. Есть еще один вопрос - кто заказчик? Надеюсь, это будет в следующий раз, на третьей встрече по убийству Шеремета", - сказал Зеленский. При этом он высказался за то, чтобы расследование не затягивалось и чтобы "не было в формате сериала".

Он поблагодарил силовые службы за работу по раскрытию преступления.