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Убийство Павла Шеремета

Аваков не исключил своей отставки после завершения расследования по делу Шеремета

Глава МВД Украины подчеркнул, что привык работать честно, поэтому, возможно, захочет попросить о снятии с должности

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Глава МВД Украины Арсен Аваков отверг какие-либо договоренности с президентом Владимиром Зеленским о сохранении своего поста и не исключил, что после завершения расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета попросит об отставке.

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"У меня есть одна договоренность - работать честно, других нет, - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга в Киеве, созванного в связи с задержанием первых подозреваемых по делу об убийстве журналиста. - И не факт, что после этого дела и после ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке".

Присутствовавший на брифинге президент Украины Владимир Зеленский подтвердил это.

"У нас серьезное дело - убийство Павла Шеремета. Я хочу вам сказать, что не только я, я думаю, ни один порядочный человек никаких договоренностей на крови не делает", - сказал он.

Теги
УкраинаАваков, Арсен БорисовичУбийство Павла Шеремета
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