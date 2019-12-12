Брат Пола Уилана считает, что Помпео на встрече с Лавровым не защитил американца

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Родственники обвиняемого в РФ в шпионаже гражданина США Пола Уилана недовольны тем, что госсекретарь США Майкл Помпео в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне не защитил Уилана, хотя вопрос о нем и затрагивался. Об этом говорится в сообщении для СМИ, распространенном в четверг братом задержанного Дэвидом.

"К сожалению, госсекретарь Помпео не защитил Пола, - говорится в нем. - Не было попытки опровергнуть все эти обвинения в ходе пресс-конференции, хотя неделей ранее сотрудники Госдепартамента в посольстве США сделали это. Вызывает возмущение то, что российская сторона может делать ложные заявления о нашем брате в Белом доме и никто в американском правительстве не имеет смелости отстаивать правду".

Родственники Уилана ставят под сомнение то, что он угрожал сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), причем в качестве доказательства ссылаются на утверждения его адвоката.

Лавров по итогам состоявшихся во вторник переговоров в Вашингтоне с Помпео отметил, что обвиняемый в РФ в шпионаже Пол Уилан ведет себя вызывающе и угрожает сотрудникам ФСИН.

Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числился руководителем службы безопасности крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.